Гендиректор RuTube оценил стоимость хакерской атаки на хостинг

Организованная кибератака на видеохостинг RuTube 9 мая готовилась несколько месяцев и стоила миллионы долларов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный директор видеосервиса Александр Моисеев.

Он подчеркнул, что целью атаки была прежде всего инфраструктура хостинга. Он пояснил, что не существует такой информационной системы или сайта, которые не подвержены взлому.

«Есть стоимость атаки, есть ее рентабельность и [то,] какие за ней стоят цели. В нашем случае мы ее стараемся оценить, но негодяи, которые делают эти вещи, они не платят налоги, поэтому просто посмотреть, сколько они заплатили по счету, нельзя. Что касается стоимости, то это миллионы долларов», — пояснил Моисеев.

Глава RuTube добавил, что для атаки на систему видеохостинга нужны программа и алгоритмы, которые способны взламывать инфраструктуру. Для написания такого вредоносного кода требуется большое количество времени.

Видеохостинг RuTube прекратил работать в понедельник, 9 мая. Администрация сайта заявила, что столкнулась с самой мощной кибератакой за всю историю платформы. Сайт заработал только спустя два дня. Полностью восстановить работу RuTube разработчики рассчитывают в начале следующей недели.

В пресс-службе хостинга подчеркнули, что обратились в правоохранительные органы для поиска организаторов кибератаки.