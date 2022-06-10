10 июня 2022, 17:04
Гендиректор Коломенского завода Мочалин рассказал о работе предприятия в условиях санкций
Гендиректор АО «Коломенский завод» Игорь Мочалин заявил, что санкции не повлияли на работу предприятия. Об этом сообщило РИАМО.
«Средний уровень заработной платы работников Коломенского завода в первом полугодии вырос более чем на 24% по сравнению с аналогичным показателем декабря прошлого года», — рассказал он.
Мочалин отметил, что сейчас на заводе идет техническое переоборудование. На закупку новой техники выделено 10,8 миллиарда рублей. Планируется закупка 200 единиц оборудования. Это повысит производительность предприятия.