«Гемотест» начал внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных в даркнет

Лаборатория «Гемотест» не подтвердила факт утечки данных. Департамент корпоративной безопасности начал внутреннюю проверку, чтобы выяснить все обстоятельства дела, сообщил ТАСС руководитель отдела информационной безопасности компании Иван Осипов.

«В случае подтверждения факта утечки компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях», — предупредил он.

Представитель лаборатории добавил, что одновременно с проведением расследования были ужесточены технические меры для обеспечения безопасности данных.

Объявление о продаже информации о миллионах клиентов лаборатории появилось на форуме в даркнете. Telegram-канал «Утечки информации» рассказал сразу о двух продавцах — один предложил базу имен, номеров телефонов, адресов и паспортных данных, а другой базу заказов и саму уязвимость.

Ранее специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональной информации. В материале RT названо три способа, которыми пользуются хакеры.