Технологии 30 марта 2023, 11:24 Гейтс допустил, что беспилотные автомобили изменят мир Бизнесмен Гейтс сравнил появление беспилотных автомобилей с компьютерами в офисах Unsplash

Читать 360tv в

Беспилотные машины могут изменить мир. Эффект будет такой же, как когда-то был при появлении компьютеров в офисах. Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс в блоге Gates Notes.

Он рассказал, что всегда любил сам водить автомобиль, но теперь с нетерпением ждет, когда управлять транспортным средством будет искусственный интеллект.

Реклама

«Я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдет, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу», — написал предприниматель.

Гейтс считает, что мир серьезно продвинулся в технологиях беспилотного вождения. Теперь же должна прийти пора «убрать руки с руля и позволить системе управлять автомобилем при определенных обстоятельствах».

Основатель Microsoft предположил: если эта сфера будет хорошо развиваться, то персональные легковые авто станут последними полностью автоматизированными машинами. Намного раньше технологии внедрят в сфере такси, грузоперевозок, арендного бизнеса.