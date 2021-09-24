Геймеры пожаловались на проблемы с Diablo 2: Resurrected

Накануне вышла обновленная версия культовой игры Diablo 2 от компании Blizzard. При запуске у геймеров возникли проблемы, передает «Ридус».

Игроки рассказали, что столкнулись с проблемами при входе в Diablo 2: Resurrected. В одних случаях персонажи стирались из меню, в других — пропадал игровой прогресс. Разработчики заверили, что уже приступили к устранению недочетов.

«В настоящее время мы изучаем ситуации, которые не позволяют некоторым игрокам видеть существующих персонажей или создавать новых», — добавили в компании.