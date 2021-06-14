Геймерам рассказали, когда ждать релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Выход долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 «Сердце Чернобыля» состоится весной 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте шутера от первого лица, разрабатываемого украинской компанией GSC Game World.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года. Она будет доступна как на PC, так и на консолях Microsoft Xbox Series X и S. Но для того чтобы насладиться всеми красотами S.T.A.L.K.E.R. 2 на компьютере, многим поклонникам серии, возможно, придется раскошелиться на апгрейд.

По минимуму для запуска игры на PC потребуется машина с процессором Intel Core i5-7600K и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060, а также 150 гигабайт свободного места. А чтобы поиграть с максимальными настройками, нужен процессор i7-9700K либо AMD Ryzen 7 3700X, графику потянут видеокарты GeForce RTX 2070 Super или GTX 1080 Ti, а также Radeon RX 5700 XT. При этом 16 гигабайт оперативной памяти будет достаточно.

На YоuТubе-канале Xbox между тем показали трейлер с геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2.

Предзаказ на новинку в Xbox Store откроется уже 14 июня.

Ранее компания Ubisoft представила трейлер новой игры по мотивам фильма «Аватар».