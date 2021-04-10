Геймер предложил Илону Маску сыграть против его обезьяны

Украинский киберспортсмен Данил Ишутин (Dendi) предложил Илону Маску сыграть против его обезьяны, делающей первые шаги в видеоиграх. С помощью вживленного чипа животное может взаимодействовать с компьютером силой мысли.

9 апреля стартап Илона Маска Neuralink показал видео с девятилетней макакой Пейджером, который шустро играл в Pong без джойстиков и других приспособлений. В 1970-х эта простая игра стала первым симулятором пинг-понга. В ней нужно отбить мячик, который отскакивает от границ игрового поля.

Сначала макака использовала джойстик. Затем стала управлялась мячиком через мозг. При этом животное действовало очень точно.

Маск после этого сообщил в Twitter: «Скоро наша обезьяна будет на [игровых сервисах] Twitch и Discord. Ха-ха».

Ишутин написал под постом, что готов сыграть против обезьяны один на один в Dota 2. Геймер сам успешно выступает в этой игре.

О вживлении беспроводного чипа в мозг обезьяны Маск сообщил в начале февраля. По словам бизнесмена, устройство не причиняет животному вреда. Компания разрабатывает такие чипы, чтобы помочь парализованным людям.