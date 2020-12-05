Геймер назвал Xbox Series X разочарованием года

Игровой журналист считает Xbox Series X просто улучшенной версией предыдущей модели Xbox One X.

Геймер поиграл на приставке в Call of Duty: Black Ops Cold War и Watch Dogs: Legion. В итоге функция быстрого переключения между играми Quick Resume показалась ему недостаточно быстрой. Кроме того, она требует постоянного подключения к интернету.

При этом журналист признает, что по сравнению с Xbox One X новая приставка стала работать быстрее, а изображение стало более четким. Среди других плюсов — возможность использовать для зарядки док-станции от предыдущих моделей.

Стоимость Xbox Series X в России составляет более 45 тысяч рублей, Xbox Series S стоит 27 тысяч. Приставка от Microsoft — главный конкурент PlayStation 5 от компании Sony.

Ранее по Сети распространилось видео с дымящейся консолью Xbox Series X. Это породило волну мемов о «курящей» приставке.