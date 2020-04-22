22 апреля 2020, 19:50
ГАЗ выпустит новый грузовик «Валдай Next»
ГАЗ планирует выпустить новый грузовик из линейки NEXT. Предположительно, проект будет называться «Валдай Next». Об этом сообщила «Экономика сегодня».
Новый грузовик должен будет заменить версию «Валдай», которую перестали собирать в 2015 году. Автомобиль будет весить порядка 7,4 тонны. Новый грузовик будет оснащен турбодизелем Cummins ISF мощностью 150 лошадиных сил и объемом 3,8 литра. Новинка также получит кабину от модели «ГАЗель Next».
Премьера ожидается в конце лета. О том, что компания ГАЗ собирается выпустить среднетоннажный грузовик, стало известно полгода назад. Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подтвердил это.