ГАЗ выпустит новый грузовик «Валдай Next»

Новый грузовик должен будет заменить версию «Валдай», которую перестали собирать в 2015 году. Автомобиль будет весить порядка 7,4 тонны. Новый грузовик будет оснащен турбодизелем Cummins ISF мощностью 150 лошадиных сил и объемом 3,8 литра. Новинка также получит кабину от модели «ГАЗель Next».

Премьера ожидается в конце лета. О том, что компания ГАЗ собирается выпустить среднетоннажный грузовик, стало известно полгода назад. Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подтвердил это.