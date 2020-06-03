«Газпром» обжаловал решение арбитража по снижению цены газа для Польши

«Газпром» подал в суд Швеции апелляцию. Компания планирует обжаловать решение арбитражного трибунала от 30 марта, который постановил, что цена газа в контракте с польской компанией PGNiG была завышена.

Как сообщил «РБК» глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов, документ подали еще 29 мая. Он добавил, что в 2018 году организации так же обжаловали промежуточное решение по этому спору.

Ранее об апелляции сообщила польская сторона. Они считают, что никаких оснований для отмены решения арбитража от 30 марта нет.

В 2016 году Польша подала иск в суд к «Газпрому». Она потребовала снизить цену на голубое топливо.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес частичное решение — он поддержал требования польской стороны и ее право требовать скидки на газ.

В конце марта этого года арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена. Теперь PGNiG должна платить «Газпрому» по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке». Заключение распространяется на поставки начиная с 1 ноября 2014 года. В Польше считают, что теперь «Газпром» должен выплатить ей около полутора миллиардов.

17 мая истек договор транзита российского газа через Польшу. Польская сторона отказалась его продлевать. Теперь «Газпрому» нужно будет бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System на аукционах.