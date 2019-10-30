Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

«Такая работа уже проводится. Будем стремиться обеспечить гарантии качества», — процитировал специалиста сайт телеканала «Звезда».

По его словам, на это потребуется несколько лет. Ориентировочно к 2025 году ГЛОНАСС сможет гарантировать качество навигационных услуг. Сейчас, по словам Карутина, точность определения координат без использования систем повышения точности составляет порядка девяти метров.