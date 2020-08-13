Галактику-«близнеца» Млечного Пути нашли в созвездии Часов

С помощью микроволнового телескопа ALMA астрономы обнаружили, что одна из дальних галактик в созвездии Часов похоже по форме на Млечный путь. Этот телескоп помогает наблюдать за облаками пыли и газа.

Свет от галактики-«близнеца» Млечного Пути идет до нас больше 12 миллиардов лет. Это значит, что сейчас мы видим ее в том состоянии, в котором она была примерно через 1,4 миллиарда лет после большого взрыва, сообщается в научном журнале Nature. В тот момент возраст Вселенной составлял всего 10% от современного. Тогда новорожденные галактики только начинали свое развитие.

«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 миллиардов лет назад», — пояснила Франческа Риццо, докторант Института астрофизики в Германии. Именно она руководила всей исследовательской работой.

Галактика напоминает Млечный Путь как минимум двумя параметрами: у нее есть вращающийся диск и большое облако звезд, которое плотно окружает галактический центр.