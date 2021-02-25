Гай Райдер разъяснил принципы работы платформ цифрового труда

Платформы цифрового труда сыграют большую роль в восстановлении рынка труда, потерявшего из-за коронавируса в 2020 году больше рабочих мест, чем во время кризиса 2009 года. Об этом сказано в докладе Международной организации труда (МОТ). Пока работники интернет-платформ не защищены, но эта сфера обязательно будет отрегулирована.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава МОТ Гай Райдер. Он объяснил, что цифровые платформы помогают объединить спрос и предложение на услуги. Это технологические посредники между работниками и клиентами, которые создают торговые отношения. Платформы позволяют повысить обеспечение занятости, но и несут в себе определенные вызовы.

Гай Райдер признал, что сейчас точно неизвестно, сколько людей в мире работает на цифровых платформах.

«Во-первых, сами платформы не слишком часто обнародуют эту информацию. Во-вторых, одни люди трудятся на них час в неделю, другие — фактически полный день, поэтому очень проблематично дать оценку тому, сколько составляет общая рабочая сила. Мы провели определенное исследование в Европе и Северной Америке, которое показало, что доля занятости на таких платформах сильно варьируется от страны к стране — от 0,3% до 22% от взрослого населения», — сообщил глава МОТ.

Уже известно число действующих в мире платформ — их 777. Это примерно в пять раз больше, чем десятилетие назад. Это говорит о взрывообразном росте числа вовлеченных в такую работу людей. Но абсолютных цифр пока нет.

В мире платформы распределены неравномерно. В США их 29%, в Индии — 8%, в Великобритании — 5%.

«На Россию приходится 2% таких платформ. Поэтому для вашей страны — это до сих пор относительно новая тенденция», — сообщил Райдер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после восстановления обычного режима работы, отмена удаленки может произойти в течение нескольких месяцев. Конкретных дат он не назвал.