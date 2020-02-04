    04 февраля 2020, 04:41

    Гаджеты с «сырым» софтом можно будет вернуть в магазин

    Валерия Шафирко

    Пользователи смогут обменять гаджет или вернуть за него деньги, если обязательное для предустановки российское ПО будет работать некорректно. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на регуляторную концепцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

    Уже начиная с 1 июля текущего года на продаваемые в России смартфоны будут предустанавливаться отечественные приложения. Предустановка российского софта станет обязательной для планшетов с 1 июля 2021 года, еще через год (с 1 июля 2022-го) — для ПК. Российское ПО станет обязательным для смарт-ТВ с 1 июля 2023 года.

    При этом для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта: платежная система МИР, госуслуги, социальные сети, антивирус и прочие.

    Если в течение 15 дней с момента покупки отечественный софт будет работать некорректно, то потребитель сможет потребовать замены гаджета на новое устройство либо на другой товар с перерасчетом.

    Применение нормы об обязательной предустановке отечественного ПО без внесения изменений в действующее законодательство о защите прав потребителей плохо скажется на рынке электроники, считают эксперты.

    В ФАС настаивают на том, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователям удалить все предварительно установленные программы. Сейчас с устройств нельзя удалить некоторые предустановленные приложения. Например, с Android не стираются сервисы Google, на Samsung нельзя избавиться от приложения Facebook, а на устройствах с ОС Windows уже стоит браузер Edge, и деинсталлировать его тоже нельзя.