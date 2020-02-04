Гаджеты с «сырым» софтом можно будет вернуть в магазин

Уже начиная с 1 июля текущего года на продаваемые в России смартфоны будут предустанавливаться отечественные приложения. Предустановка российского софта станет обязательной для планшетов с 1 июля 2021 года, еще через год (с 1 июля 2022-го) — для ПК. Российское ПО станет обязательным для смарт-ТВ с 1 июля 2023 года.

При этом для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта: платежная система МИР, госуслуги, социальные сети, антивирус и прочие.

Если в течение 15 дней с момента покупки отечественный софт будет работать некорректно, то потребитель сможет потребовать замены гаджета на новое устройство либо на другой товар с перерасчетом.

Применение нормы об обязательной предустановке отечественного ПО без внесения изменений в действующее законодательство о защите прав потребителей плохо скажется на рынке электроники, считают эксперты.

В ФАС настаивают на том, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователям удалить все предварительно установленные программы. Сейчас с устройств нельзя удалить некоторые предустановленные приложения. Например, с Android не стираются сервисы Google, на Samsung нельзя избавиться от приложения Facebook, а на устройствах с ОС Windows уже стоит браузер Edge, и деинсталлировать его тоже нельзя.