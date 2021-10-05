Футуролог назвал соцсети и мессенджеры ненадежными

Футуролог Данила Медведев назвал Facebook, Instagram или WhatsApp ненадежными, как и остальные крупные соцсети и мессенджеры. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Он уточнил, что альтернативных вариантов в случае их массовых сбоев пока нет.

«Когда речь идет о серьезных системах, например управления атомными станциями или национальной обороной, там есть специалисты, которые обеспечивают надежность и дублирование систем», — пояснил эксперт.

Он отметил, что соцсети и мессенджеры для повседневного пользования важны гораздо меньше, поэтому их надежности уделяется меньше внимания.