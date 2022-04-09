Функционал «Госуслуг» расширят негосударственными услугами

Пользователи портала госуслуг получат новые возможности, а государственным сервисам обеспечат бесперебойную работу. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства России.

Функционал портала госуслуг расширят за счет услуг негосударственных. Планируется, что первой такой услугой на портале станет возможность заключения электронных сделок продажи и покупки машин.

Эта новация станет доступна пользователям, которые указали в личном кабинете данные о своем автомобиле. Подписать договор можно будет электронной подписью.

Выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники позволит единая облачная платформа, которая станет частью электронного правительства.

Национальный удостоверяющий центр, выпускающий отечественные ТLS-сертификаты безопасности, которые нужны для нормальной работы сайтов, также войдет в структуру электронного правительства.

Ранее у жителей Подмосковья появилась возможность получить выписку из домовой книги онлайн. Сделать это можно на региональном портале госуслуг.