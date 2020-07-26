Функцию видеозвонков обнаружили в Telegram. Пока в тестовом режиме

Telegram выкатил новое обновление 6.3. Теперь можно затестить новую функцию видеозвонка, которая стала очень популярной у интернет-пользователей во время самоизоляции. Для этого нужно немного «поколдовать» в настройках.

Как пишет издание «Код Дурова», чтобы активировать новую функцию, сначала нужно обновить приложение. Потом необходимо 10 раз тапнуть на значок настроек. Откроется дебаг-меню. В нем нужно будет включить Experimental Feature. Чтобы созвониться с кем-то по видеосвязи, необходимо, чтобы собеседник сделал все то же самое.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо видеозвонков, в новой версии приложения теперь можно загружать видеоаватарки. Разработчики улучшили раздел «Люди рядом» и конфиденциальность. Владельцы групп с 500 подписчиками и более получили возможность изучать развернутую статистику активности участников и роста канала. Одно из важнейших нововведений — возможность отправлять файлы до двух гигабайт.

Роскомнадзор 15 июня разблокировал Telegram в России. Сейчас приложение работает на территории страны в соответствии с законом.