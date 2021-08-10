Функцию оплаты по биометрическим данным лица запустят в транспорте Москвы

В Москве собираются провести эксперимент и ввести функцию биометрического распознавания лица в транспорте. Как сообщил «Коммерсант», будут применяться новейшие способы защиты личных данных от утечек.

Стоимость проекта составляет порядка 329 миллионов рублей. В приложение «Московский транспорт» собираются добавить функцию распознавания лица для проезда в городском транспорте. Работы по данному проекту будет выполнять компания Дмитрия Коха. На них будет отведено восемь месяцев.

По описанию закупки, в приложение «Московский транспорт» можно будет загрузить свою фотографию. Приложение сформирует слепок лица человека и привяжет к нему банковскую карту, с которой можно будет оплатить проезд. Это будет новый бесконтактный способ оплаты, который может стать очень удобным для пассажиров. Отдельно отмечается, что доступа к данным не будет ни у кого, а за хранение данных с банковских карт отвечают только сами банки.

Ранее сообщалось, что в Москве уже в ближайшее время появится 16 новых транспортных пересадок. Они позволят москвичам сэкономить деньги и время при поездках по городу.