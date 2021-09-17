FТ: хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи нелегально полученных данных

Киберпреступниками в несколько раз чаще стали пользоваться Telegram для продажи и обмена украденных данных. Мессенджер стал альтернативой даркнету. Об этом написала газета Financial Times (FT). Издание провело исследование на эту тему вместе с компанией Cyberint, которая занимается защитой клиентов от киберугроз.

«В последнее время мы наблюдаем рост использования Telegram киберпреступниками на 100 с лишним процентов. Его сервис зашифрованных сообщений становится все более популярным среди злоумышленников, осуществляющих мошенническую деятельность и продающих украденные данные», — заявил аналитик по киберугрозам из Cyberint Таль Самра.

Газета заметила открытый канал combolist. Там хакеры продают или просто распространяют личные сведения пользователей, в частности, их логины и пароли. Telegram накануне уже удалил этот канал. Это произошло после того, как британское издание обратилось к нему за комментариями.

Газета отметила, что использование использование мессенджера преступниками может усилить давление на платформу, чья штаб-квартира находится в Дубае. Для Telegram могут ужесточить требования модерации контента.

Telegram — бесплатный мессенджер для обмена сообщениями, который в 2013 году создал основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Месенджер работает на большинстве мобильных и стационарных операционных систем через Сеть. У Telegram есть так называемые секретные чаты, когда передача зашифрованной информации проходить напрямую между отправителем и получателем, минуя серверы-посредники. Мессенджер в 2013 году создал основатель «ВКонтакте» Павел Дуров.