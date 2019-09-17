Французские технологии. Компания Boccard откроет производство в Подмосковье

Французская транснациональная корпорация Boccard планирует расширять производство в России, в том числе, на территории Московской области. Об этом стало известно во время встречи заместителя председателя правительства региона Вадима Хромова с собственником компании Патриком Боккаром.

Сейчас в российском представительстве предприятия работают около 40 человек, но в ближайшее время офис будет расширяться. По словам зампреда областного правительства Вадима Хромова, сейчас ведутся переговоры о локализации производства в Московской области.

«Обсудили с собственником компании размещение офиса на территории Московской области, предложим варианты обмена информацией по новым проектам в сферах фармацевтики, косметологии и пищевого производства на территории Московской области. А также вопросы применения французских и других современных технологий компании Boccard», — сообщил Вадим Хромов.

Компания Boccard специализируется на производстве широкого спектра оборудования — в том числе, для пищевой промышленности, а также в сфере фармацевтики и косметологии.