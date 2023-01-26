Технологии 26 января 2023, 16:43 Французская компания Legrand заявила об уходе с российского рынка

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Французская компания Legrand, производитель продукции электротехнического назначения заявила о прекращении работы в России. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-релиз фирмы.

Свое решение об уходе с российского рынка компания аргументировала растущей операционной сложностью и неопределенностью.

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Отмечается, что в настоящий момент представители фирмы рассматривают варианты передачи контроля российскому бизнесу.