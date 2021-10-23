Фото паспорта не нужно. Россиянам рассказали, как изменятся правила регистрации в мессенджерах

С1 марта 2022 в мессенджерах можно будет зарегистрироваться только по паспортным данным. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «360», что это значит и как изменится процесс регистрации для пользователей.

Эксперт подчеркнул, что самим пользователям мессенджеров ничего не придется вводить, а тем более — фотографировать свои документы. Работа будет касаться именно сотрудничества с операторами связи, которые помогут идентифицировать пользователя по номеру его телефона.

По словам Кускова, такой законопроект разрабатывался еще с 2018 года. Тогда при регистрации в мессенджерах стало необходимым ввести номер телефона. Но это не давало никакой защиты от так называемых «серых сим-карт», которые действуют в России — по словам эксперта, их порядка 11 миллионов.

«Необходимо было при регистрации указывать мобильный телефон. Но, по сути, он никаким образом не проверялся. Новое постановление говорит о том, что человек указывает свой номер телефона, а мессенджер проверяет его у мобильного оператора, выдавшего номер, в течение 20 минут», — отметил эксперт.

Если никаких сведений о человеке не найдут, то и доступ в мессенджер пользователю будет блокирован. То же самое, если человек перестанет пользоваться данным номером — мессенджер тоже прекратит работать. По словам Кускова, это касается не только российских, но и зарубежных приложений.

«Они работают в Российской Федерации и обязаны выполнять законы, действующие на территории нашей страны. Поэтому, естественно, было бы глупо, если бы оставляли возможность пользования подобными уловками», — сказал эксперт.

Ранее эксперты рассказали, что даже при удалении переписки из мессенджеров она может сохраниться на серверах компаний. Некоторые приложения гарантируют переписку без посредников, но даже там возможны утечки данных.