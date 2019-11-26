Ford бросил вызов Илону Маску и его пикапу Cybertruck

Глава подразделения Ford по разработке новых моделей Санни Мадра в Twitter предложил генеральному директору Tesla Илону Маску повторить испытание по перетягиванию каната между F-150 и электропикапом Cybertruck.

В своем комментарии к ролику, где новый пикап Cybertruck побеждает Ford F-150 с явным преимуществом, Мадра усомнился, что соревнование проходило честно.

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В первый раз Илон Маск показал видео на презентации первого пикапа Tesla — Cybertruck. Позднее инженер опубликовал ролик в Сети. Это позволило пользователям и экспертам поставить под сомнение победу Tesla.

В частности, стало понятно, что полноприводный Cybertruck соревновался с версией F-150, у которой работал только задний привод. Также из ролика непонятно, какой двигатель установлен на F-150. Поэтому многие предположили, что Cybertruck победил значительно более дешевого и слабого конкурента. Кроме того, как заметили некоторые пользователи, электромобиль стартовал раньше бензинового оппонента — это во многом и разрешило исход противостояния.

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Презентация Cybertruck прошла 22 ноября. Корпус первого пикапа Tesla создан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита. Как предполагалось, они способны поглощать и перенаправлять силу удара, однако в ходе демонстрации не выдержали бросок камня и разбились.

При этом Маск сообщил о порядка 150 тысячах предзаказах на модель уже в первые сутки. Массовое производство Cybertruck запланировано на конец 2021 года.