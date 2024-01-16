Технологии 16 января 2024, 09:13 Флаг Украины сгорит в космосе «Страна.ua»: летящий к Земле аппарат Peregrine сгорит вместе с флагом Украины

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Ракета-носитель Vulcan с модулем Peregrine после неудавшейся лунной миссии сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Миссия завершится 18 января. Лунный аппарат приблизится к Земле и сгорит в ее атмосфере вместе с грузами, в том числе флагом и картой Украины на металлической пластине от украинско-британской компании Spacebit, мемориальными капсулами от Celestis и Elysium Space, оборудованием НАСА.

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United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan с модулем Peregrine, разработанным компанией Astrobotic, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 8 января. Планировалось, что 23 февраля она совершит посадку на Луне в районе Sinus Viscositatis. Однако через восемь часов после старта случились сбой в модуле и утечка топлива, устранить проблему не удалось. Лунную миссию объявили неудавшейся.