Физик рассказал, какие магниты могут поломать холодильник

Магниты на холодильнике преимущественно безвредны. Об этом заявил преподаватель физики в «Хорошколе» и разработчик программ по физике фестиваля наук WOW! HOW? Юрий Михайловский.

По его словам, для оценки опасности магнитов для техники нужно знать их мощности. Сувенирные магниты на холодильник — ферритовые. Поэтому они создают слабое магнитное поле.

«Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику», — рассказал разработчик в интервью радио Sputnik.

Михайловский в связи с этим рекомендовали прикреплять на технику слабые ферритовые магниты. Особенно к этому надо быть внимательным, когда прикрепляешь их на компьютер.

Некоторые разновидности жесткого диска компьютера работают по принципу магнитной записи. Мощный магнит может размагнить устройство.

Российские ученые предупредили о том, что некоторые современные устройства могут нести угрозу для человека с точке зрения информационной безопасности. Это «умные» бытовые приборы, которые могут шпионить за владельцами и собирать о них данные.