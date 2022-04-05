Один из создателей летательного аппарата нового вида — циклодрона, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института теплофизики РАН Артур Бильский рассказал, как устроена машина и почему из нее может получиться отличное такси. Об этом написала «Газета.ru».

Впервые идея циклокоптера появилась в начале 20-го века у российского инженера Евгений Сверчкова.

«Циклокоптеры смогли полететь, в первую очередь, благодаря развитию авиационной вычислительной техники, систем управления, которые позволяют управлять несколькими пропеллерами независимо. Такая конструкция слишком сложна, чтобы управлять ей вручную, без электроники», — сообщил Бильский.

Летать российский циклодрон может за счет четырех похожих на пароходные колеса симметрично расположенных циклоидных пропеллеров. На ободах каждого такого колеса закреплены лопасти, а механизм пропеллера позволяет выставлять эти лопасти под разными углами. Благодаря этому они имеют подъемную силу в разных направлениях. Пропеллер может не только создавать тягу в любом направлении в плоскости вращения, но и быстро менять направление тяги.

На его основе ученые Института теплофизики планируют разработать циклокар — аналог создаваемых на Западе аэротакси с циклическими пропеллерами. Машина должна подняться в воздух к 2023 году.