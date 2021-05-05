Фитнес-браслет Honor Band 6 поступил в продажу на российский рынок

Китайская компания Honor начала продажи браслета Band 6 в России. Устройство стоит 4 490 рублей. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Фитнес-браслет с полноэкранным дизайном имеет 1,47-дюймовый экран с разрешением 194×368 пикселей. Браслет интересен тем, что имеет олеофобное покрытие, на котором не остается следов от отпечатков пальцев.

Браслет замеряет уровень стресса, а также предлагает дыхательные практики, если состояние владельца стоит нормализовать. Помимо этого, Band 6 следит за качеством сна и количеством шагов.