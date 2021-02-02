Финны допустили отказ от электричества из России

Финляндия допускает возможность прекращения поставок электроэнергии из соседней России. Все дело в состоянии линий электропередачи.

Об этом сообщил РИА «Новости» представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало. Он рассказал, что электричество между Россией и его страной поставляется с помощью четырех линий, но на данный момент три из них находятся в аварийном состоянии, непригодном для дальнейшей эксплуатации. По мнению финского представителя, они нуждаются в экстренном ремонте.

«Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще», — рассказал Юринсало.

Он отметил, что именно поэтому они рассматривают все возможные варианты развития событий. В том числе без поставок от российской стороны.

На прошлой неделе финский оператор Fingrid опубликовал несколько сценариев будущего развития финского рынка электроэнергии, предусматривающих в том числе отказ от импорта электричества из России к 2035 году. Планируется, что к этому времени Финляндия сможет стать углеродно нейтральной. Три сценария из четырех базируются на росте числа ветряных мельниц и солнечных электростанций, используемых финнами. Также в этих сценариях прописан уход от использования российской электроэнергии. И последний — переход к экспорту электроэнергии в Россию.

Финляндия — наиболее крупный импортер отечественной электроэнергии. В 2019 году в денежном пересчете объемы поставок превысили 22 миллиарда рублей.