Финляндия сократила закупки российской нефти ради зеленой энергетики

Финляндия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, постепенно сокращает ее закупки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на мониторинг закупок и беседы с трейдерами.

По данным платформы Refinitiv Eikon, в январе–марте 2021 импорт нефти марки Urals в Финляндию составил 2,1 миллиона тонн. Это на четверть меньше, чем те же месяцы прошлого года.

В апреле 2021 года закупки снизились до 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн годом ранее.

Крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания Neste Oyj в основном работает с Urals. В марте компания преобразовала НПЗ в городе Наантали в хранилище и закрыла на капитальный ремонт предприятие в Порвоо. После ремонта оно будет заниматься в том числе переработкой возобновляемого сырья.

Вице-президент Neste Oyj Марко Пеккола подтвердил, что в 2021 году компания закупит меньше нефти из-за переоборудования НПЗ в Порвоо.

По мнению трейдеров, снижение спроса может сказаться на стоимости Urals. Некоторые изменения заметны уже сейчас, заявил один из собеседников агентства.