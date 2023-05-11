11 мая 2023, 00:44
Финэксперт Волков рассказал, какие профессии не сможет заменить искусственный интеллект
Финэксперт Волков заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить преподавателей
Несмотря на активное развитие, искусственный интеллект не сможет заменить представителей ряда профессий. Эксперт в сфере финтеха Максим Волков перечислил такие должности. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Специалист пояснил, что нейросети вполне смогут стать альтернативой бухгалтерам, дизайнерам и представителям других профессий. Однако они не заменят тех людей, которым необходимо предпринимать нестандартные решения. На данный момент искусственный интеллект не способен сдвинуть с рынка труда архитекторов, журналистов и педагогов, написал сайт kp.ru.
Искусственный интеллект
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