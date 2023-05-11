Технологии 11 мая 2023, 00:44 Финэксперт Волков рассказал, какие профессии не сможет заменить искусственный интеллект Финэксперт Волков заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить преподавателей

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Несмотря на активное развитие, искусственный интеллект не сможет заменить представителей ряда профессий. Эксперт в сфере финтеха Максим Волков перечислил такие должности. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что нейросети вполне смогут стать альтернативой бухгалтерам, дизайнерам и представителям других профессий. Однако они не заменят тех людей, которым необходимо предпринимать нестандартные решения. На данный момент искусственный интеллект не способен сдвинуть с рынка труда архитекторов, журналистов и педагогов, написал сайт kp.ru.