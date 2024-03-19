Технологии 19 марта 2024, 16:01 Финансовый эксперт Кричевский усомнился, что Apple отключит все российские смартфоны

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Регулярно появляются слухи о том, что смартфоны россиян из-за геополитической напряженности отключат, превратив их в «кирпичи». Однако финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал сайту KP.RU, что такой сценарий вряд ли возможен.

По его словам, возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, механизм действия. Непонятно, по какому принципу могли бы отключать телефоны: по нахождению в России или по гражданству покупателя. Если опустить этот момент, то все равно отключение — это провальный шаг с экономической точки зрения.

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«Никто этого делать не будет, потому что финансовые потери для корпораций будут настолько огромными, что описать это не представляется возможным. Можно запросто ожидать обвала акций как минимум в два раза», — заявил эксперт.

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