Фильм Mortal Kombat выйдет без Джонни Кейджа

Популярный персонаж игры Mortal Kombat Джонни Кейдж не появится в одноименной экранизации. О решении продюсера Тодда Гарнера написало издание Gamespot.

По его мнению, Кейдж чересчур напоминает другого героя игры — преступника Кано. Оба они «очень эгоистичны» и представляют собой «веселых и неординарных негодяев». Если в фильме появились бы оба этих героя одновременно, они пытались бы все время перешутить друг друга. Поэтому продюсеры решили оставить Кейджа на потом, написал сайт ToDay News Ufa.

Характеры персонажей будут значительно отличаться от первой киноадаптации 1995 года и от современных игровых проектов.

Не исключено появление отдельного спин-оффа про Джонни Кейджа.

Фильм должен был выйти на большие экраны 15 января, но дату перенесли из-за пандемии коронавируса. Российская премьера Mortal Kombat пройдет 8 апреля 2021 года. Создатели кинокартины пообещали, что в ней покажут много кровавых сцен и фирменных «фаталити». Судя по трейлерам, лента будет тесно связана с популярной видеоигрой.