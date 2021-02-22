Фем-активистку Лазерсон заблокировали в Clubhouse вслед за Минаевым

В соцсети Clubhouse заблокировали фем-активисту Лизу Лазерсон. Девушка принимала участие в той же беседе, которая обернулась баном для главного редактора Esquire Сергея Минаева и еще нескольких человек.

Минаева заблокировали в Clubhouse в воскресенье, 21 февраля. Это произошло после массовых жалоб, поступивших от пользователей, которые следили за полемикой журналиста с феминистками. Злополучная дискуссия состоялась в субботу. В понедельник стало известно, что в Clubhouse заблокирована и одна из оппоненток Минаева — активистка Лиза Лазерсон. Об этом она рассказала TJournal. Девушка предположила, что на нее пожаловались противники «новой этики».

«Они так сильно возмущались баном мужчин, но сами меня забанили. <…> Очевидно, это делали слушатели, которых тоже возмущало, как мужчины, перебивая нас, объясняют нам, что вокруг вообще-то матриархат», — сообщила Лазерсон.

Активиста предположила, что несогласные с Минаевым юзеры начали отправлять репорты с жалобами, так как в Clubhouse не предусмотрена возможность для «дизлайков». Теперь и Лизерсон, и Минаев, и другие забаненные участники беседы лишены возможности создавать «комнаты» для общения, но все еще могут пользоваться своими аккаунтами.