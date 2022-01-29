Фейковые объявления о продаже видеокарт RTX 3050 наводнили доски объявлений

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 в России раскупили в первые минуты после старта продаж. Сразу появились объявления от перекупщиков с ценником в несколько раз дороже. Но на следующий день доски интернет-объявлений наводнили уже фейковые объявления о продажах видеокарт. На это обратил внимание DTF.

Спекулянты скупили все видеокарты RTX 3050, рекомендованная цена которой начинается от 25 тысяч рублей, и начали продавать их втридорога. Цены доходили до 80 тысяч рублей. И возмущенные россияне устроили стихийный флешмоб. Сегодня появились сотни фейковых объявлений о видеокартах по адекватной цене 25-30 тысяч рублей.

Лжепродавцы RTX 305 не скрывают, что видеокарт у них нет, и именно поэтому они присоединились к флешмобу. В описаниях к объявлениям они призывают не поощрять перекупщиков и объясняют, насколько те обнаглели.

«Все, что выше 30 000 рублей — это „корм барыгам“, не покупайте у них, берегите свои деньги», — указал один из таких.

Людей призывают дождаться, пока в магазины завезут следующую партию. Дефицита возникнуть не должно — для майнинга такая карта не годится.

Однако объявления в поддержку флешмоба уже начали вычищать модераторы.

Ранее аналитики сделали прогноз, что видеокарты и процессоры в России в этом году подорожают на 20%.