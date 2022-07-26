Фейки в Сети будут искать специальные алгоритмы

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) ищет разработчиков системы выявления фейков в Сети. Стартовая цена конкурса составляет 60 миллионов рублей, сообщили «Известия».

Система обнаружения фейков получила рабочее название «Вепрь». Алгоритм должен определять факты распространения недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. От разработки ждут, что она сможет охватывать ресурсы с аудиторией не менее миллиона человек.

Среди задач «Вепря», в том числе «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава». При этом аналогичных систем, которые бы работали автономно без участия человека, нет и на Западе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о развитии импортозамещения. По его словам, в регионе создали более 120 проектов в разных сфер, включая IT.