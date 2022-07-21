Фейк: WhatsApp прекратит работать в России с 25 июля

Мессенджеру WhatsApp* предрекли прекращение работы в России после ухода компании, которая занималась рассылкой SMS для подтверждения аутентификации пользователей. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что причин для паники нет. Мессенджер продолжит работать как раньше.

Фейк

О прекращении работы мессенджера WhatsApp* в России сообщил сайт Akket. По словам авторов материала, после ухода из России компании, которая занималась рассылками SMS для двухфакторной аутентификации пользователей, WhatsApp* якобы прекратит работать.

«Есть основания полагать, что уже с 25 июля 2022 года эти самые сообщения перестанут приходить, так как одна из компаний, которая предоставляет услуги по доставке сообщений на российские номера, может полностью покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.

Это не первый прогноз редакции, в котором она предрекла прекращение работы WhatsApp* в России. Еще один текст выходил 7 июля, где финальной датой работы мессенджера называли 1 августа. Но аргументы были другими.

Авторы напомнили, что компания Meta**, которая владеет мессенджером WhatsApp*, не локализовала данные россиян в стране, как того требует закон. После двух штрафов власти имеют право ограничить работу мессенджера.

«Есть все основания полагать, что данный сервис заблокируют в России с 1 августа, в связи с чем пользоваться им окажется невозможно, так как все его доменные имена и IP-адреса окажутся подвергнуты блокировке», — говорилось в материале.

Правда

Сегодня мессенджер WhatsApp* представил функцию кроссплатформенной передачи данных чатов между системами Android и iOS. Пока она доступна только для владельцев гаджетов c Android, которые решили перейти на продукцию Apple.

При помощи специальной программы все данные из мессенджера можно перенести с одного устройства на другое. При этом пользователи смогут войти в учетную запись по старому номеру телефона.

Кроме того, вице-президент Meta** Ник Клегг заявлял о том, что компания не собирается покидать российский рынок и продолжит работать.

*WhatsApp — мессенджер, принадлежит корпорации Metа**, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

**Meta — корпорация, признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.