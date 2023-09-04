Технологии 04 сентября 2023, 15:09 Фейк: три новых приложения Сбербанка появились в App Store Сообщение о трех новых приложениях Сбербанка в App Store оказалось фейком РИА «Новости»

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Сообщение о якобы появившихся в App Store трех новых приложениях Сбербанка распространили в Сети. На самом деле ни одна из этих программ не имеет отношения к кредитной организации.

Фейк

В интернете сообщили, что в App Store будто бы снова можно скачать приложение СБОЛ, заменяющее «Сбербанк Онлайн», причем в нескольких вариантах. Один из них даже занял 19-е место в топе бесплатных приложений для iOS.

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Правда

Все три программы оказались фейковыми, сообщило издание iPhones.ru. Одно из этих приложений предлагает займы, а второе — подбор автомобилей. Третий вариант под названием Sbol AI создает изображения с помощью нейросетей.

Авторы статьи указали, что создатели приложений вводят пользователей в заблуждение и повышают количество загрузок таким способом. Именно так один из трех вариантов вошел в топ-20 бесплатных приложений в App Store.

Сообщение о том, что в магазине для iOS появились сразу три приложения от Сбербанка, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.