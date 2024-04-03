Технологии 03 апреля 2024, 15:13 Фейк: россияне получили возможность заселяться в гостиницы по биометрии Информация о возможности заселяться в гостиницы по биометрии оказалась фейком Photoagency Interpress/Russian Look / Global Look Press

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В Сети появилась информация о том, что россияне могут заселяться в гостиницы по биометрическим данным. «360» проверил эту информацию.

Фейк

Сообщения о возможности заселения в отели без паспорта появились в социальных сетях, пабликах и даже федеральных СМИ. Например, в «Парламентской газете». По одним данным, сервис заработал с 30 марта, по другим — с 1 апреля.

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Правда

Компания «Центр биометрических технологий» опровергла старт работы сервиса. По данным ЦБТ, заселяться в гостиницы по биометрии пока нельзя. Такая возможность появится лишь во втором полугодии 2024 года. Опровержение опубликовало РИА «Новости».

Представители оператора заявили, что сервис внедрят поэтапно, по мере технической готовности отелей, которые присоединились к пилотному проекту. Идентификация по биометрии не будет обязательной. Администрации гостиниц примут решение об интеграции с Единой биометрической системой исходя из целесообразности использования сервиса.

В ЦБТ добавили, что клиенты сами будут выбирать, как подтвердить свою личность: по паспорту или через ЕБС.

Информация о том, что россияне уже могут заселяться в отели без документов, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.