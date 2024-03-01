Технологии 01 марта 2024, 18:41 Фейк: аудиофайл «Разговор Путина и Кадырова» взломал банковские приложения россиян Спамеры разослали сообщения об опасности аудиофайла «Разговор Путина и Кадырова» Unsplash

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Россияне столкнулись со старой спам-рассылкой в мессенджерах о том, что аудиофайл «Разговор Путина и Кадырова» способен взломать приложение мобильных банков. Впервые подобные сообщения появились еще в 2017 году. С того времени не известно ни одного случая взлома.

Фейк

Сообщения с предупреждением, что скачанное на мобильный телефон приложение с названием «Разговор Путина и Кадырова» способно взломать приложение российских банков, получили пользователи мессенджеров в России.

Неизвестные авторы призвали адресатов переслать это сообщение по всем своим контактам.

Правда

Эта спам-рассылка ходит по Сети с 2017 года. За прошедшее время не известно ни одного случая о том, что оно взломало приложение российских банков. Эксперты заявили, что скрыть опасный код в аудиофайле невозможно.

Кроме того, приложения российских банков обладают сильной системой защиты. Единственное, на что могут рассчитывать мошенники, это получить доступ к логину и паролю владельца счета, но для этого необходимо выйти на личный контакт.

В 2019 году к тексту рассылки об аудиозаписи добавили сообщение, которым пользуются мошенники для того, чтобы вынудить пользователя открыть ссылку с неким изображением.

Якобы при переходе в телефон проникал вирус, который открывал посторонним данные о банковских счетах. Но это все не более чем очередные домыслы.

Таким образом, рассылка с предупреждением о том, чтобы пользователи не скачивали на смартфоны аудиосообщение с названием «Разговор Путина и Кадырова» не более чем фейк. Возможность заражения гаджета через фото или аудиофайл невозможна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям