Технологии 14 апреля 2023, 15:00 Федеральный проект «Млечный путь» появится в России Глава Роскосмоса Борисов: Путин одобрил создание федерального проекта «Млечный путь» РИА «Новости»

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В России создадут федеральный проект «Млечный путь», решение об этом уже одобрил президент Владимир Путин, заявил глава Роскомоса Юрий Борисов. Пока проект существует на уровне программы, сообщил ТАСС.

По словам Борисова, проект «Млечный путь» касается системы информационно-аналитического обеспечения безопасности деятельности в околоземном космическом пространстве.

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«У нас есть программа, думаю, она скоро превратится в федеральный проект», — уточнил глава госкорпорации.

Он напомнил, что 12 апреля встречался с президентом России и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием «Млечный путь».

Также Борисов рассказал о поручении главы государства создать в России сверхтяжелую ракету-носитель. Работы, по его словам, начнутся в 2024 году.