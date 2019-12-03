ФБР назвало угрозой приложения из России

ФБР рассматривает любое мобильное приложение из России, как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом сказано в ответе спецслужбы на письмо сенатора-демократа Чака Шумера, усмотревшего угрозу национальной безопасности в российском приложении FaceApp.

Ответ ФБР опубликовал корреспондент NBC News, освещающий работу Конгресса США.

«ФБР рассматривает любое мобильное приложение или подобный продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, как потенциальную контрразведывательную угрозу», — сказано в письме.

Ведомство сделало такой вывод на основе данных, которые собирает программа, а также пользовательского соглашения и, как указано, легальных возможностей российского правительства получить доступ к собранной информации.

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ФБР пишет о наличии у Федеральной службы безопасности возможностей прямого доступа к телефонной связи и интернет-соединениям пользователей в РФ.

Американская спецслужба отмечает, что благодаря этому ФСБ может «удаленно контролировать» все коммуникации в Рунете, не обращаясь к провайдерам.

Шумер направил письмо в ФБР в июле. В послании конгрессмен указывал, что пользователи FaceApp предоставляют приложению полный доступ к их личным фотографиям. В компании-разработчике Wireless Lab заявляли, что не передают информацию третьим лицам.

Приложение FaceApp позволяет «состарить» человека на фото. Популярность к нему пришла летом 2019 года, после чего на программу обратили внимание американские и европейские власти.