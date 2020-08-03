ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге

Автоконцерн Hyundai подал ходатайство о покупке завода General Motors в Санкт-Петербурге. Просьбу удовлетворила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«ФАС России рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ о получении в собственность находящихся на территории РФ 94,83% основных производственных средств общества с ограниченной ответственностью „Дженерал Моторз Авто“», — привел ТАСС сообщение ведомства.

Сотрудники ФАС установили, что приобретение завода не приведет к ограничению конкуренции. В итоге ходатайство компании удовлетворили.

Автоконцерн подал документ о покупке завода в Шушарах 24 июля 2020 года. В 2019 году площадку хотел купить белорусский автопроизводитель «Юнисон Авто». Тогда ФАС разрешила провести сделку, но прогресса в переговорах с белорусской стороной так и не достигли.

Завод Hyundai заработал в Петербурге осенью 2010 года. На предприятии производятся модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Кроме того, GM продает люксовые автомобили Cadillac и премиальные модели Chevrolet.