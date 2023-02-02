Технологии 02 февраля 2023, 06:21 ФАС не даст оператором сотовой связи завысить тарифы в 2023 году, но они все равно вырастут Замглавы Центра компетенций НТИ Сиволобов: мобильная связь подорожает не более чем на 10% РИА «Новости»

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Тарифы сотовой связи в России к концу 2023 года подскочат из-за инфляции, расходов на электричество и нехватки кадров. Однако Федеральная антимонопольная служба не даст операторам повысить их больше, чем на 10%, рассказал РИА «Новости» замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

«Средний рост тарифов вряд ли превысит 10%, хотя у отдельных абонентов он может оказаться выше», — предупредил он.

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Александр Сиволобов напомнил, что тарифы сотовой связи находятся под надзором ФАС. Антимонопольная служба и Минцифры не позволят операторам к концу 2023 года поднять тарифы выше показателя инфляции.

Изменение расценок, по его словам, связано не столько с увеличением затрат компаний на телекоммуникационное оборудование, сколько с общим ростом цен на все виды услуг и электричество. Сама техника, запчасти и расходные материалы к ней подорожали, но это не ведущий фактор. Кроме того, объяснил Александр Сиволобов, усложнилась ситуация с кадрами.