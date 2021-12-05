Фанаты Толкиена воссоздали мир «Властелина колец» в Minecraft

Локации из всемирно известного романа Джона Рональда Толкиена «Властелин колец» воссоздали несколько сотен строителей-добровольцев в игре Minecraft. На днях появился новый трейлер этого проекта.

Массовое строительство началось еще в 2014 году. За это время была воссоздана территория от Хоббитона и Серых Гавань до Залов Торина и Эдораса. Сейчас только закончено 270 проектов, использовано более восьми тысяч блоков. Для всего этого используется мод Conquest Reforged.

Ранее житель Челябинска, очень любящий творчество Толкиена, а особенно «Властелин колец», украсил свой забор фигурами назгулов. Теперь пять черных мрачных статуй пугают его соседей, но мужчине все очень нравится, и останавливаться он не собирается, желая сделать их лица светящимися в темноте.