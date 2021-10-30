Фанаты разорили магазины Apple на салфетки на фоне волны мемов

В магазинах Apple кончились салфетки для очистки дисплея. Запасы аксессуаров иссякли вплоть до 2022 года. Всему виной — обилие шуток про сомнительное приспособление, которое стоит почти две тысячи рублей.

Раскупили салфетки фанаты продукции Apple, обратил внимание TJournal. Заказать их можно, но доставку обещают не ранее, чем через 10-12 недель. Нет аксессуара и в большинстве розничных магазинов.

Реакция на представленную в октябре мягкую тряпку из неабразивного материала была бурной. В Сети появились сотни мемов по поводу «инновационного продукта».

Но именно повышенное внимание к салфетке от Apple и обилие шуток на ее счет спровоцировали покупателей потратить 19 долларов на аксессуар. Некоторые даже хвастаются своим приобретением в Twitter.

Для кого-то приобретение стало поддержкой существующих мемов, для других — импульсивной покупкой при приобретении других продуктов Apple.