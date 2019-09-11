Файл с персональными данными россиян в Telegram не найден

В ответ на жалобы россиян на Telegram, где якобы были распространены персональные данные граждан, Роскомнадзор заявил, что этот файл уже удален и установить факт неправомерного использования сведений нельзя.

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В пресс-службе ведомства пояснили ТАСС, что пользователи сообщили о некоей «Базе», которая появилась на одном из каналов и в чате в Telegram. Однако сейчас она не доступна.

«Насколько нам известно, файл был удален администраторами чата и канала. В связи с этим достоверно установить факт неправомерного использования персональных данных граждан не представляется возможным», — сообщили специалисты.

В августе СМИ сообщали, что в мессенджере появилась база данных около трех тысяч человек.

Компания по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock сообщила, что речь идет о клиентской базе российских банков, входящих в первую двадцатку.