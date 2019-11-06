Facebook заставит новых пользователей подтверждать аккаунт с помощью видео

Facebook начала тестировать новый способ по верификации аккаунтов. Чтобы подтвердить свою личность, пользователю нужно записать видео.

Эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг написала в Twitter, что соцсеть тестирует новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами.

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Судя по опубликованным скриншотам, пользователям нужно будет записать короткое видеоселфи и показать свое лицо со всех сторон. Это видео Facebook будет удалять в течение 30 дней после подтверждения личности. Последний факт пользователи уже подвергли сомнению, учитывая скандалы компании, связанные с передачей персональных данных рекламодателям.

По мнению Вонг, в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц. В самой компании пока не прокомментировали новый инструмент. Также пока не объявлены сроки тестирования и примерное время, когда такая верификация может появиться.

Ранее в Facebook сообщали, что за первые пять месяцев 2019 года компания удалила больше двух миллиардов фейковых аккаунтов.