Facebook запустил приложение для знакомств

Приложение, получившее название Facebook Dating, будет доступно только для совершеннолетних пользователей. Сервис будет предлагать зарегистрировавшимся вторую половинку исходя из предпочтений, которые клиент указал в своем профиле. Также на подборку пар будут влиять лайки, которые пользователь оставляет в соцсети.

Источник фото: Facebook

Facebook предусмотрел возможность переносить в приложение для знакомств посты из соцсети Instagram, которая также принадлежит корпорации Цукерберга.

В пресс-релизе был представлена концепция дизайна приложения. Уточняется, что интерфейс пока не окончен и будет дорабатываться.

Facebook Dating пока не будет недоступен для российских пользователей. Компания временно запускает проект только в 19 странах, включая США, Бразилию, Аргентину, Мексику, Таиланд, Вьетнам и Сингапур.

Источник фото: Facebook

Кстати, о своих планах создать отдельные сервисы для знакомств глава Facebook Марк Цукерберг говорил еще в мае прошлого года на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния). Тогда он подчеркивал, что это приложение будет предназначено только для тех, кто стремится к «серьезным отношениям».