Facebook запустил групповые видеозвонки

Компания Facebook запускает свои групповые звонки. Видеочаты будут на базе Messenger. Они будут бесплатными, смогут вмещать до 50 человек и не будут иметь ограничения по времени.

Об этом создатель социальной сети Марк Цукерберг написал на своей странице в Facebook. Цукерберг отметил, что в период коронавирусной инфекции такие групповые видеочаты очень востребованны.

«С таким количеством людей дома по всему миру мы все полагаемся на видеочат, чтобы почувствовать себя рядом с близкими нам людьми», — написал он.

По словам главы Facebook, сервис уже работает в Америке. На следующей неделе он будет доступен по всему миру.

Он добавил, что в ближайшее время к групповым видео будут присоединены Instagram и WhatsApp.

Ранее еще одна компания, которой владеет Facebook, добавила функцию из-за коронавируса. Мессенджер WhatsApp увеличил число участников в видеоконференции в два раза. Теперь одновременно могут общаться до восьми человек.