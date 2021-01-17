Facebook запретил рекламу бронежилетов на время инаугурации Байдена

Временно скрыты рекламные объявления бронежилетов, кобуры и сейфов для оружия «из-за осторожности».

По данным администрации Facebook, ограничения будут действовать еще несколько дней после официального вступления Байдена в должность президента США — по крайней мере до 22 января.

«В преддверии дня инаугурации мы приняли ряд дополнительных мер, направленных на дальнейшее предотвращение попыток использования наших услуг в целях насилия. Мы всегда ставим паузу на время политической кампании», — говорится в сообщении.

До этого Facebook запретил рекламу оружия, боеприпасов и глушителей. Соцсеть также отказала в организации мероприятий на своей платформе в день инаугурации.

Ранее Facebook и Instagram внезапно разморозили заблокированные аккаунты действующего американского лидера Дональда Трампа. В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что главу государства оставили без соцсети до конца его срока на посту президента. А администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. А его немецкая овчарка по кличке Мейджор пройдет инаугурацию на три дня раньше своего хозяина. Пес будет первым четвероногим из приюта, который поселится в Белом доме.